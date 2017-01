später lesen Top 10 Rheinland St. Andreas Korschenbroich Teilen

Twittern







Die Orgel in St. Andreas in Korschenbroich gehört zu den größten symphonischen Instrumenten am Niederrhein und ist die zweitgrößte Orgel im Rhein-Kreis Neuss. Ursprünglich im Jahre 1953 von Johannes Klais erbaut und in den folgenden Jahrzehnten immer wieder erweitert, hat das Instrument mittlerweile mehr als 50 Register und vier Manuale. Jedes Jahr finden internationale Orgelwochen und alle zwei Jahre der internationale Orgelwettbewerb mit den derzeit bekanntesten Organisten aus aller Welt in der Kirche statt. Um die Orgel herum hat sich im beschaulichen Korschenbroich eine international renommierte Kirchenmusikszene entwickelt, die in der Region herausragend ist. Auch deswegen nutzen Fernsehen und Radio die Kirche St. Andreas immer wieder für Liveübertragungen.