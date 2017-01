Top 10 Rheinland: St. Antonius (Oberkassel)

Seit vielen Jahrzehnten wird die Krippe in der linken Seitenkonche der neuromanischen Pfarrkirche St. Antonius aufgebaut. Ab Advent gibt es, passend zu den Sonntagsevangelien, wöchentlich wechselnde Krippenbilder.

Auf den ersten Blick scheint es eine friedliche Idylle zu sein, die dem Betrachter der Krippe begegnet. Maria und Josef schauen voll Freude auf das Jesuskind. Aus der Krippe streckt Jesus seine Arme aus, er möchte die ganze Welt umarmen. Ein Licht scheint von der Krippe, vom göttlichen Kind her, auszugehen. Jesus Christus ist das Licht der Welt!

Es ist aber nur eine trügerische Idylle. Nach der Geburt, die in der Erbärmlichkeit eines Stalles stattfindet, kommt die Flucht nach Ägypten, und ein "Happy End" wird es auch nicht geben. Das Kind in der Krippe wird als erwachsener Mann den schmachvollen Tod am Kreuz erleiden. Im Hintergrund der Krippenlandschaft ist ein großes Holzkreuz sichtbar, ein deutlicher Hinweis auf die Zukunft und darauf, das wir durch das Kreuz erlöst sind.

Die von der Kölner Künstlerin Lita Mertens geschaffene Krippe wurde in den letzten Jahren von der Enkelin der Künstlerin, Ursula Tittelbach, um eine Figur ergänzt. Stellvertretend für uns heutige Menschen steht Papst Benedikt XVI.