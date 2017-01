Top 10 Rheinland: St. Barbarakapelle Uevekoven

Die Kapelle wurde 1902 gebaut und ist eine einschiffige neuromanische Backsteinkirche. Der Dachreiter ist mit einem Glockenstuhl ausgestattet. Es wurde ein Sakristeigebäude neu angebaut. Die Kapelle wurde 1985 als Denkmal eingetragen.

Auch die St. Barbarakapelle in Uevekoven hat im zweiten Weltkrieg schwere Schäden erlitten, die bis 1953 behoben wurden, was die Kapelle in neuem Glanz erstrahlen ließ.