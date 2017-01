Top 10 Rheinland: St. Chrysanthus und Daria Haan

Die katholische Pfarrgemeinde St. Chrysanthus und Daria Haan wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts wieder gegründet. Eine erste Kirche wurde in den frühen 1960er Jahren durch ein modernes Gotteshaus ersetzt. Mitte der 1980er Jahre konnte die alte Orgel nicht mehr repariert werden und wurde durch ein neues Instrument aus der Firma Oberlinger aus Windesheim an der Nahe ersetzt. Es besitzt nach mehreren Erweiterungen nun 56 Register, verteilt auf 3 Manuale, Pedal sowie ein ankoppelbares Chamadenwerk ohne eigenes Manual.

Die Intonierung ist besonders auf die Orgelmusik der Romantik abgestimmt. Der Verein "Orgelmusik Haan" veranstaltet alljährlich einen Orgelzyklus, bei dem renommierte Organisten die Haaner Orgeln spielen – neben dem Instrument in St. Chrysanthus und Daria auch die Orgel in der Evangelischen Kirche Haan, in St. Nikolaus Gruiten und in der evangelisch-reformierten Dorfkirche Gruiten.