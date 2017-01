später lesen Top 10 Rheinland St. Cornelius in Dülken: Stockmann-Orgel Teilen

Die erste nachweisbare Dülkener Orgel stammte aus dem Jahr 1898. Im Ersten Weltkrieg wurden zahlreiche Orgelpfeifen beschlagnahmt und eingeschmolzen. Nach Kriegsende wurden die nunmehr lückenhaften Register zunächst nicht ersetzt, so dass die Orgel in den 1920er-Jahren einem Torso glich. Erst in der Pfarrchronik des Jahres 1928 wird eine Renovierung erwähnt. Die Tibus-Bach-Orgel wurde jedoch in den nachfolgenden Jahrzehnten nicht sachgemäß gepflegt, so dass sie im Laufe der 1950er-Jahre nur noch in Teilen spielbar war. Im Jahr 1961 begann die Orgelbaufirma Gebrüder Stockmann aus Werl mit dem Bau einer neuen und größeren Orgel mit 65 Registern für 185.460 Mark. Das Gehäuse passte sich der neugotischen Kirche geschickt an, man sah nur wenig tragendes Material, Orgelmetall bestimmt das Bild, das durch die dichten Pfeifengruppierungen geschlossen und aufstrebend wirkt. Seitdem gab es immer wieder Renovierungen und Überarbeitungen: Heute ist die ästhetische Strenge des ursprünglichen Entwurfes nur noch in Ansätzen erkennbar.