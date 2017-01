später lesen Top 10 Rheinland St. Dionysius Monheim Teilen

Die Kirche St. Dionysius in Baumberg beherbergt eine "kleine, aber feine" Orgel aus dem Hause Johannes Klais, Bonn, einem der weltweit führenden Orgelbauer. "Sie hat einen sehr strukturierten, brillanten Klang", schwärmt Andreas Wolf, seit 1993 Organist in St. Dionysius von dem Instrument, das aus den 60er Jahren stammt. Die Orgel sei aber aufgrund ihres geringen Umfangs eher für ältere Stücke aus der Renaissance bis in die Barockzeit geeignet. Nachdem die katholische Gemeinde aber jetzt seit 2007 Geld gesammelt hat, soll sie im nächsten Jahr im Rahmen ihrer routinemäßigen Grundüberholung erweitert werden. "Dann kann ich im wahrsten Sinn des Wortes mehr Register ziehen und auch Stücke aus der Romantik spielen", so Wolf. Dem Klang der Orgel kann man in den regelmäßigen Gottesdiensten freitags, um 17 Uhr, samstags um 18 Uhr und sonntags um 10 Uhr lauschen.