Top 10 Rheinland: St. Dionysius (Volmerswerth)

Für die Volmerswerther Kirche St. Dionysius wurden bewegliche Krippenfiguren angeschafft, die die alten Gipsfiguren ablösten. Dadurch konnte die Krippe abwechslungsreicher gestaltet werden.

Traditionsgemäß ist es die Aufgabe der Schützenkompanie, die im jeweiligen Jahr den König stellt, den immer wieder beeindruckenden Weihnachtsbaum im Altarraum aufzustellen und liebevoll zu schmücken. Dieser Baum dominiert während der Weihnachtszeit den Chorraum der Kirche. Viele Besucher, vor allen Dingen Kinder, stehen staunend vor dem riesigen Christbaum.

Seit einigen Jahren haben die Ministranten den Aufbau der Krippe übernommen. Sie steht rechts neben dem Chorraum in der Taufkapelle.

Beginnend mit dem Fest Mariä Empfängnis am 8. Dezember, wächst die Krippe bis zum eigentlichen Weihnachtsfest. Den ersten Besuch der Krippe mit dem Jesuskind machen die Kinder mit ihren Eltern, die am Heiligen Abend um 12:00 Uhr zum Singen an der Krippe in die Kirche kommen. Da die Kirche ganztägig geöffnet ist, sieht man immer wieder Besucher, die die Kirche und natürlich die Krippe besuchen.

Besonders für Kinder ist die abwechslungsreich gestaltete Landschaft faszinierend. Am Fest der Unschuldigen Kinder und am Fest der heiligen Drei Könige steht die Krippe noch einmal im Mittelpunkt.