Top 10 Rheinland: St. Georg Neuenhoven (Jüchen)

Sie gilt als "Königin der Musikinstrumente". Zum Majestätischen der Orgel trägt – mal vom Klang abgesehen – sicherlich ihre "Haltbarkeit" bei: Die Orgel in der Pfarrkirche St. Georg Neuenhoven stammt aus dem Jahre 1767 und tut seither ununterbrochen ihren Dienst. Damit sie ihn auch in Zukunft leisten kann, wurde sie 2010 von Grund auf gereinigt und in Schuss gebracht. Experten der Fachfirma Weimbs aus der Eifel – sie hat auch die Orgel von St. Peter und Paul in der Grevenbroicher City gebaut – haben diese Arbeit getan. Die Neuenhovener Orgel war offensichtlich ein Geschenk von Johann Franz Wilhelm Graf Salm, dem damaligen Schlossherrn von Dyck. Erbaut hat die Orgel der Jüchener Baumeister Daniel Schauten, dessen Familie ursprünglich aus Flandern stammt und seit 1729 in Jüchen ansässig war.