Top 10 Rheinland: St. Josef in Grevenbroich

Die Seifert-Orgel an St. Josef ist ein kleines Spiegelbild der Südstadt-Kirche. Sogar die Beichtstuhl-Vorhänge finden sich in ihrem Gehäuse wider. Das Instrument, das 1990 eingeweiht wurde, ist von der Orgelbaufirma Seifert in Kevelaer gebaut worden. Stolze 300.000 Mark musste die Pfarre damals für die Orgel mit insgesamt 1400 Pfeifen zahlen. Doch die Investition hat sich gelohnt: Die moderne und architektonisch eindrucksvolle Kirche verfügt mit dem Instrument über eine Orgel, die bei manchen Musikstücken bei den Besuchern für Gänsehaut sorgt. In der Südstadt von Grevenbroich ist sie daher bekannt – und nicht nur bei Musikern, sondern auch bei den Gläubigen geschätzt.