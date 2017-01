später lesen Top 10 Rheinland St. Josef Traar Teilen

Twittern







Der wohl schönste Kirchplatz präsentiert sich als weiter Kirchhof vor der St. Josefskirche in Traar. Eingefasst von Kirche, Friedhof, Gemeinde- und Pfarrhaus ist er unter großen Bäumen von sehr viel Grün umgeben. Ein kleiner, hübscher Brunnen lädt ein, sich dort niederzulassen. Eine Attraktion ist der wiederhergestellte Pfarrgarten, in dem sogar Salat, Lauch und Kräuter wachsen. Die Pfarrkirche wurde 1833/34 als Backsteinbau errichtet, 1929/30 erweitert und in den 70er Jahren umfassend umgestaltet und renoviert.



Adresse An der Elfrather Mühle 270