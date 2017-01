später lesen Top 10 Rheinland St. Laurentius in Grefrath: Orgel von Lukas Fischer Teilen

Die Laurentiuskirche in Grefrath ist das älteste Gebäude in Grefrath. Die heutige dreischiffige spätgotische Hallenkirche stammt aus dem Jahr 1492 und weist eine Vielzahl verschiedener Baustile auf. Um den romanischen Turm aus Sandstein herum wurde eine dreischiffige gotische Kirche aus ähnlichem Material gebaut, die in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts mit einem neoromanischen Anbau aus roten Backsteinen erweitert wurde. Die Orgel von Lukas Fischer wurde 1996 fertiggestellt. Sie befindet sich auf einer eigens dafür errichteten Empore über dem Haupteingang. Teile der Orgel wurden von der von 1928 bis 1996 existierenden Vorgängerorgel übernommen. Um das Klangbild zu verbessern, entschied man sich dazu, den zuvor im Turm untergebrachten Großteil der Pfeifen ebenfalls auf der Empore zu installieren. Die Orgel besteht aus einem massiven Eichenholzgehäuse mit 1423 klingenden Pfeifen und 4 stummen Prospektpfeifen. Man stellte fest, dass eine Orgel mit elektrischer Traktur aufgrund der gegebenen Umstände nicht erneut in Frage kam, daher entschied man sich für eine komplett mechanisch betriebene Orgel, welche aber aufgrund des Platzmangels schwer zu realisieren war. Daher ragt die Orgelempore ca. 5 Meter in den Raum hinein. Die Orgel besitzt 30 Register auf drei Manualen und Pedale.