Top 10 Rheinland: St. Marien in Kempen: Albiez-Orgel

Der Grundstein für die Propsteikirche St. Mariae Geburt wurde um das Jahr 1200 gelegt. Es handelte sich um die erste steingemauerte Kirche. Im 14. und 15. Jahrhundert gab es einige Erweiterungen, erst 1490 war der Kirchenbau abgeschlossen. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Kirche bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. Die kostbaren Kunstwerke und Altäre waren ausgelagert worden, sodass sie erhalten blieben. Die letzte grundlegende Sanierung der Kirche erfolgte von 1981 bis 1993. Die Orgel konnte durch das Testament eines Propstes von Kempen sowie durch Spenden im Jahr 1979 errichtet werden. Sie stammt aus der Lindauer Werkstatt des Orgelbauers Winfried Albiez. Sie steht an der optisch wie akustisch gleichermaßen idealen Stelle am Westende des Mittelschiffs, wo schon von 1541 bis 1858 die Renaissance-Orgel des Kölner Meisters Veit ten Bendt gestanden hatte. Das zweitälteste deutsche Renaissancegehäuse, einzigartig vor allem wegen der 18 von ursprünglich 24 Portraitmedaillons, für eine moderne große Orgel aber ungeeignet, ist inzwischen restauriert und – ohne das ursprünglich zugehörige Rückpositiv – in den fehlenden Teilen ergänzt, es wartet auf einen adäquaten klingenden Inhalt. 1875 war die Renaissanceorgel abgelöst worden durch ein Instrument von 34 Registern (mechanische Schleifladen und Barkermaschinen) des Kölner Orgelbauers Franz Wilhelm Sonreck, in wenig günstiger Position aufgestellt über der Nordseite des Chorumgangs, wo es – 1908 und 1939 umgebaut und vergrößert – bis 1979 seinen Dienst tat. Das Gehäuse ist an der ursprünglichen Stelle erhalten. Aus dem Zusammenspiel von Möglichkeiten und Einschränkungen, von Architektur, verfügbarem Platz und technischen Notwendigkeiten ergab sich für die Albiez-Orgel schließlich, wie es nun aus den drei Gehäusen von massiver Eiche mit charakteristischem Unterschied klingt: Das in der Front der Empore stehende Rückpositiv (10 Register) ganz direkt, das Hauptgehäuse (8 Pedalregister im Zentrum, flankiert von 11 Hauptwerksregistern), davon abgesetzt, das dahinterstehende Schwellwerk (15 Register) leicht verschattet, aber in der ganzen Kirche völlig klar vernehmbar. Spieltraktur und Koppeln sind mechanisch. Die Gehäuse sind aus Eiche natur auf Rahmen und massive Füllungen gearbeitet, die Windladen liegen unmittelbar auf dem Gehäuserahmen – in Deutschland vor 35 Jahren noch keine selbstverständliche Konstruktion.