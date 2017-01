später lesen Top 10 Rheinland St. Martinus Kaarst Teilen

Die neue Rieger-Orgel in St. Martinus Kaarst, die vom Weihbischof Rainer Woelki gesegnet wurde, verfügt über 36 Register. Die Pfeifen sind bis zu sieben Meter lang und 120 Kilogramm schwer. Das Instrument präsentiert sich in einem modernen Gewand. Die Gehäuse-Teile sind blau und rot lackiert, dazwischen erstrahlen die silbernen Orgelpfeifen. Die Farben wurden bewusst so gewählt, denn sie korrespondieren mit denen der Kirchenfenster. Im April 2004 hatte sich der Orgelbauverein St. Martinus gegründet, ein Jahr später fiel der Grundsatzbeschluss des Kirchenvorstands zum Orgelneubau. Die Kirchengemeinde organisierte zahlreiche Veranstaltungen und rief zu Spenden auf, um die alte Orgel gegen ein neues Exemplar ersetzen zu können. So kamen rund 600.000 Euro für das neue Instrument zusammen. Für einige Gemeindemitglieder war der Abschied von der alten Seifert-Orgel nicht ganz verständlich. Seit 1985 ertönte sie in der Martinus-Kirche, war 1951 im Neusser Zeughaus errichtet worden. Kantorin Annika Monz fiel es jedoch zunehmend schwer, die Töne richtig klingen zu lassen.