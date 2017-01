später lesen Top 10 Rheinland St. Pankratius Nievenheim Teilen

Twittern







Der schlichte Innenraum erhält seine Betonung durch die Altäre, die Kanzel und das barocke Orgelprospekt, was seit 1996 eine Sauer-Orgel enthält. Deren Klang ist regelmäßigen in Konzerten zu hören. Von Fachleuten der Denkmalbehörde über Orgelbau-Experten bis hin zum ehemaligen Nievenheimer Organisten Hans Clemens wurde ein Konzept für eine neue Orgel in der Pfarrkirche St. Pankratius ausgetüftelt. Die Orgelbaufirma Siegfried Sauer aus Höxter-Ottbergen schuf das Instrument, das Ende 1996 zum ersten Mal erklang und sich seitdem zu einem Mittelpunkt der Freunde der Orgelmusik wurde. Bis heute läuft sie reibungslos. "Möge dieses sicher nicht alltägliche Orgelwerk noch über Generationen viele Organisten ermutigen, die Vielfalt seiner Kunst in den Dienst der Liturgie zu stellen." Mit diesem Wunsch schloss Orgelbaumeister Sauer sein Geleitwort zur Weihe der neuen Orgel an St. Pankratius Nievenheim am 14. Dezember 1996. Das Innenleben des Instruments wurde nach neuesten Erkenntnissen gestaltet. Geblieben ist das Prospekt, also die "Front der Orgel", die nachweislich seit dem Jahr 1800 ihr Gesicht nicht verändert hat. Am Tag nach der Weihe gab es ein "Erstes Konzert mit der neuen Orgel" unter Mitwirkung des Kirchenchores. Die Reihe „Orgel und mehr“ wird vom Förderverein Kirchenmusik an St. Pankratius ausgerichtet.