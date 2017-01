später lesen Top 10 Rheinland St. Quirinus Neuss Teilen

Sie ist die größte im Rhein-Kreis Neuss: die Orgel im Neusser Quirinus-Münster. Das Instrument steht unter Denkmalschutz und wird von der Kirche gut in Schuss gehalten. Zuletzt wurden rund 140.000 Euro in eine Grundreinigung und einen neuen Spieltisch investiert. Die große Orgel wurde im Jahre 1907 von dem Orgelbauer Ernst Seifert gebaut. Das Instrument hatte 78 Register auf drei Manualen und Pedal (pneumatische Membranladen) und wurde auf den beiden Seitenemporen aufgestellt. Nach dem Turmbrand von 1914, bei dem die Orgel in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde sie elektrifiziert und erhielt einen neuen Spieltisch, der auf der Nordempore aufgestellt wurde. 1942 wurde das Instrument ausgelagert, um es vor Kriegsschäden zu schützen. 1947 wurde die Orgel instandgesetzt; in diesem Zuge wurde die Disposition entsprechend den damaligen Klangidealen aufgehellt. Das Instrument hat heute 86 klingende Register auf vier Manualen und Pedal und ist damit eine der größten Orgeln katholischer Kirchen im Erzbistum Köln. Durch den zuletzt eingebauten neuen Spieltisch sind die Spielmöglichkeiten für die Musiker deutlich vielfältiger geworden.