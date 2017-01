später lesen Top 10 Rheinland St. Remigius in Viersen: Orgel von Woehl Teilen

Die katholische St.-Remigius-Kirche verfügt über zwei Orgeln, sie wurden jedoch von unterschiedlichen Orgelbauern gebaut, verfügen jedoch über eine gemeinsame orgelbauliche Ästhetik. So sind beide Orgeln vollmechanische Schleifladenorgeln, verwenden hängende Trakturen und auf Länge geschnittene Pfeifen, deren Metall handgehobelt wurde.

Beide Instrumente sind Instrumente unserer Zeit. Am schnellsten wird dies in der äußeren Gestalt deutlich; beide Instrumente sind von Künstlern (Gerald Woehl bei der Hauptorgel und Horst Lerche bei der Chororgel) farbig gefasst worden. So gibt es kein historisierendes Dekor, dennoch ist bei beiden Neubauten klar erkenntlich, dass beiden Konzepten eine stilistische Idee zu Grunde liegt. So offenbart sich die Woehl-Orgel in ihrer Neunachsigkeit als französisch, die Scholzorgel lässt dagegen eine italienische Inspiration erkennen.