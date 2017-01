später lesen Top 10 Rheinland St. Remigius, Leverkusen Teilen

Weihnachten geht bei vielen Menschen ja erst so richtig mit dem Weihnachtsbaumkauf los. Wer bis jetzt noch kein Tännchen oder einen stolzen Zwei-Meter-Baum sein Eigen nennen kann und nicht selbst einen Baum schlagen will, hat am Wochenende 19./20. Dezember, Gelegenheit zum Nachholen. An beiden Tagen verkauft die Katholische junge Gemeinde (KjG) von St. Remigius in Leverkusen-Opladen frisch geschlagene Bäume aller Größen aus dem Sauerland. „Zu fairen Preisen“, wie die KjG betont. Verkaufsort ist vor der St.-Remigius. Das eingenommene Geld durch den Baumverkauf fließt in die Aktionen, Gruppenstunden und Freizeiten der KjG und ermöglicht „den Kindern aus Leverkusen eine gute und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung“, sagt die KjG. Von St. Remigius sind es dann nur noch ein paar Meter zum Opladener Weihnachtsmarkt „Bergisches Dorf“, wo es sich gemütlich auf den Weihnachtsbaumkauf mit einem Glühwein oder alkoholfreiem Punsch anstoßen lässt.