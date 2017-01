Top 10 Rheinland: St. Sakrament (Heerdt)

Eine außergewöhnliche Krippendarstellung befindet sich in der Kirche St. Sakrament, Heerdt-Handweiser, die zum Seelsorgebereich Linksrheinisches Düsseldorf gehört. Dieses Gotteshaus entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, einmalig in Deutschland, aus einem ehemaligen Luftschutzbunker.

Die Krippenlandschaft ist zwischen dem Tabernakel und dem monumentalen Kreuz aufgebaut. Der Tabernakel, in ihm ist Jesus Christus im Brot gegenwärtig, darüber der Retter der Welt in der Krippe. Hinweis auf die Menschwerdung, und über allem die Darstellung des Erlösers am Kreuz – alles ist in einer Achse angeordnet. Auf den ersten Pfarerr der Bunkerkirche, Msgr. Dr. Carl Klinkhammer, geht diese Anordnung am ehemaligen Hochaltar zurück. Die Botschaft ist eindeutig: Jesus Christus wurde Mensch, geboren im Stall von Bethlehem. Die Erlösung findet jedoch nicht in der Krippe statt. Am Holz des Kreuzes hat er sein Leben für uns dahingegeben. Die brutale Wirklichkeit des Kreuzestodes gehört auch zum Leben des Herrn. Auch heute ist der Erlöser unter uns gegenwärtig, dies in der Gestalt des Altarsakramentes.

Die Bunkerkirche liegt am Pastor-Klinkhammer-Platz 1. Sie ist das vielleicht ungewöhnlichste Kirchengebäude in Düsseldorf und durch den Kunstort und als Erinnerungsort immer einen Besuch wert.