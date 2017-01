später lesen Top 10 Rheinland St. Stephanus Hoeningen (Rommerskirchen) Teilen

Nach etlichen Jahren wurde sie 2014 eingepasst und durch eine neue ersetzt: die Orgel in der katholischen Kirche St. Stephanus im Rommerskirchener Ortsteil Hoeningen. Die Investition in das neue Instrument hat sich gelohnt, inzwischen hört sich die Orgel wieder majestätisch an. Die Töne der einzelnen Pfeifen sind sehr fein aufeinander abgestimmt und entführen die Kirchenbesucher bei den heiligen Messen auf eine Klangreise. Seit dem Neubau sind die Töne deutlich kräftiger – und auch das optische Erscheinungsbild der Orgel hat sich deutlich zum Positiven verändert.