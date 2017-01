später lesen Top 10 Rheinland Stadtbibliothek Dormagen Teilen

Wo sich heute Bücher-Fans austoben, befand sich bis vor einigen Jahren noch die Berufsfeuerwehr Dormagen. Die Stadtbibliothek zählt damit zu den Orten im Rhein-Kreis, die sich in der Vergangenheit sehr stark gewandelt haben. Viele Dormagener wissen gar nichts von der interessanten Geschichte ihrer Stadtbibliothek, an die heute nur noch ein alter Steigturm der Feuerwehr erinnert. Die Einsatzkräfte sind inzwischen in eine moderne Feuerwache im Gewerbegebiet „Top West“ gezogen und sichern von dort aus den Brandschutz. Die Stadtbibliothek an sich lohnt sich für einen Besuch. Leseratten können dort Bücher aus unterschiedlichen Genres ausleihen und sich bei gemütlicher Atmosphäre ans Lesen begeben.