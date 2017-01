Top 10 Rheinland: Stadtbibliothek Viersen

Die Stadtbibliothek in Viersen wurde nach einem deutschen Schriftsteller und Übersetzter benannt. Aus einer Schenkung von 1.000 Bänden im Jahre 1906 wurde ein lebendiges Informations- und Kulturzentrum mit einem Bestand von aktuell über 130.000 Medien und einem umfangreichen Serviceangebot. Die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek in Viersen liegt verkehrsgünstig am Busbahnhof und verfügt über gute Parkmöglichkeiten in der nahen Tiefgarage.

Schönes Lesecafé mit Dachterrasse in der 3. Etage.