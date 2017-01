später lesen Top 10 Rheinland Stadtbrunnen, Haan Teilen

Der Neue Markt in Haan ist ein großer Platz, dessen Dimension auch von der traditionellen Großkirmes immer am vierten September-Wochenende vorgegeben ist. Um Aufenthaltsqualität zu schaffen, kam schon in den 1980er Jahren die Idee auf, einen Brunnen zu schaffen. Bis es tatsächlich soweit war, vergingen viele Jahre. Erst missfiel die erste Planungsidee, dann fehlte das Geld. Ein Förderverein sammelte und realisierte schließlich 1998 das kreisrunde Betonbecken mit rund 15 Meter Durchmesser. Der Haaner Künstler Wolfgang Niederhagen hatte die Idee für das besondere Wasserspiel: Im Boden eingelassen sind Wasserdüsen, die einen Laubengang formen, unter dem sich das Wasserspiel auf Trittsteinen fast trockenen Fußes passieren lässt.