Top 10 Rheinland: Stadtbücherei Tönisvorst

Stadtbücherei Tönisvorst FOTO: Stadtbücherei Tönisvorst FOTO: Stadtbücherei Tönisvorst

Die Stadtbücherei Tönisvorst liegt zentral mitten in der Fußgängerzone. Das Besondere: Sie befindet sich in dem historischen Rathaus direkt am Rathausplatz. Auf rund 500 qm stehen über 28.000 aktuelle Medien für alle Altersgruppen bereit: Kinder- und Jugendbücher im Untergeschoss, Sachliteratur und Romane, CD-ROMs, DVDs, Hörbücher, Konsolen- und Gesellschaftsspiele, Zeitungen und Zeitschriften. Zudem werden mehrmals im Jahr kulturelle Veranstaltungen angeboten.