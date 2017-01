Top 10 Rheinland: Stadtkirche Solingen

Der charakteristische Turm der Stadtkirche mit der auffallenden Kugel ist weithin sichtbar und kann auch bestiegen werden. Der Blick lohnt sich allemal: Denn der Turm der evangelischen Kirche ist der höchste Aussichtspunkt in der Stadt.

Doch auch die Besichtigung der Kirche lohnt sich – und das gleich doppelt: Nach zweijährigem Umbau erstrahlt das Gotteshaus am Fronhof in neuem Glanz. Der helle Innenraum ist modern gestaltet, zugleich erinnert ein beeindruckendes Mosaik im Fußboden an die erste Kirche, die vor über 1000 Jahren hier errichtet wurde.

Im Vorraum des Kirchensaals hat nach dem Umbau das Café Gloria eröffnet, das ökumenisch betrieben wird und zu Kaffee und Kuchen, Mittagstisch und Waffeln, Begegnungen und Gesprächen einlädt.

Der Blick aus den Fenstern des modern und doch gemütlich eingerichteten Cafés ist spannend: Auf Altar und Kreuz im Kirchraum auf der einen Seite, in die Fußgängerzone auf der anderen.

Die helle und freundliche Atmosphäre der Kirche überrascht und begeistert. Und mit dem Café Gloria ist ein gemütlicher Treffpunkt entstanden, an dem jeder willkommen ist.