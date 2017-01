später lesen Top 10 Rheinland StadtKulturBund Tönisvorst e.V. FOTO: Stadtkulturbund Tönisvorst FOTO: Stadtkulturbund Tönisvorst Teilen

Der Stadtkulturbund Tönisvorst e.V. wurde 1993 gegründet und widmet sich der Förderung der Kultur und der Pflege des Brauchtums in Tönisvorst. Neben der Vereinsförderung und -begleitung entwickelt die Gemeinschaft auch eigene Aktivitäten: So bietet er in jeder Spielzeit einen abwechslungsreichen Mix aus Theater-, Konzert- und Kabarettproduktionen. Ein Jahresabo umfasst sechs Veranstaltungen wie z. B. Komödien, Schauspiele, Konzerte etc.. Zusätzlich präsentiert der Stadtkulturbund regelmäßig ein Sonderprogramm, das neben den Erwachsenen auch Jugendliche und Kinder ansprechen soll.