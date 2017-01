später lesen Top 10 Rheinland Stadtpark Grevenbroich Teilen

Im Schatten historischer Obstbäume lädt der Stadtpark im Zentrum zum Picknicken ein. Unweit der Apfelwiese können große Picknickdecken ausgebreitet werden. Naschen an den historischen Apfel- und Birnenbäumen ist dabei durchaus erlaubt. Der Zugang erfolgt am besten über den Parkeingang an der Stadtparkinsel oder über den Eingang gegenüber des neuen Rathauses am Ostwall, der vorbei an einer blitzähnlichen Skulptur führt. Interessierte müssen dann nur noch der Erft folgen. Der Fluss macht diesen Picknickplatz übrigens zu einem ganz besonderen. Denn kaum ein Picknickplatz im Rhein-Kreis ist so idyllisch gelegen wie der im Grevenbroicher Stadtpark – und dabei auch noch frei zugänglich. Bei Kindern ist er darüber hinaus auch wegen der Obstbäume beliebt.