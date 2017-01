später lesen Top 10 Rheinland Stadtpark Kaarst Teilen

Twittern







Mitten im Stadtzentrum zwischen Rathaus, Rathaus-See und Schulzentrum gelegen, befindet sich eine große Liegewiese. Die ist nicht wirklich platt – zwischendurch gibt es einige Hügel. Das Areal, das in etwa zwei Fußballfelder groß ist, zieht gerade an heißen Tagen viele Besucher an, die sich dort entspannen möchten. Zum Picknicken ist der Platz auch deshalb gut geeignet, da er von einigen schattenspendenden Bäumen umgeben ist. An manchen Stellen ist vom Stadtpark aus das Wasser gut zu beobachten, das hin und wieder auch Entenfamilien durchkreuzen. Das Kaarster Einkaufszentrum ist nicht weit entfernt, was auch für spontane Picknicker von Vorteil ist. Für Nachschub an Häppchen und Getränken ist also gesorgt.