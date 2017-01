später lesen Top 10 Rheinland Stadtübergreifende "Brückenrunde" Teilen

Wer in Sachen Ausdauer trainiert ist, kann sich auch an größere Strecken wagen. Zum Beispiel an die Strecken, die städteübergreifend sind. Beliebt ist dabei vor allem die sogenannte Brückenrunde, die auf einer Länge von mehr als 15 Kilometern von Neuss nach Düsseldorf führt. Der Bodenbelag ist überwiegend Asphalt. Als Startpunkt wählen viele Läufer die Erftmündung am Grimlinghausener Sporthafen und laufen von dort aus durch Grimlinghausen in den von weiten Wiesen geprägten Uedesheimer Rheinbogen, über die Brückenrampe auf die Fleher Brücke und dann auf die andere Rheinseite. Über den Himmelgeister Deich geht’s dann in Richtung Düsseldorf-Hamm, über die Südbrücke zurück nach Neuss und auf dem Rheindeich schließlich wieder zurück zum Sporthafen.