Top 10 Rheinland: Stadtwald Rheydt

Dieses sehr schöne Ausflugsgebiet führt über baumreiche Wege mit Blick auf die Seenlandschaft. Der Stadtwald in Rheydt am Monte Klamotte bietet vor allem Kindern und Jugendlichen vielfältige Freizeitangebote, wodurch es sowohl in der Woche als auch an Wochenenden sehr belebt ist.

Dort trifft man oft andere Hunde, so dass es immer viel zu schnüffeln gibt. Überall auf dem Gelände dürfen die Hunde ohne Leine herumtollen. Unzählige kleine und größere Wege durchziehen den Stadtwald, so dass ein Spaziergang nicht so schnell langweilig wird.