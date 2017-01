Top 10 Rheinland: Städtisches Hallenbad Meerbusch

Das "Sport- und Gesundheits-Hallenbad" in Meerbusch-Büderich ist ein beliebter Treffpunkt für Schwimmfreunde. Die Meerbuscher Schulen nutzen das Bad ebenso wie Familien, Senioren oder die örtlichen Vereine. Die Volkshochschule bietet im Schwimmbad Wassergymnastik- und sogenannte Aqua-Power-Kurse an. Neben einem 25-Meter-Sportbecken mit Fünf-Meter-Sprungturm steht den Besuchern auch ein Lehrschwimmbecken mit Massagedüsen und einer Wassertemperatur von 32 Grad zur Verfügung. Das Bad wird allen Altersklassen gerecht und ist öffentlich zugänglich.

Das Hallenbad in Meerbusch ist familienfreundlich und bietet auch einen kleinen Spaßfaktor. Auch Springfreunde kommen dort auf ihre Kosten. Ideal geeignet für Menschen, die im Schwimmen noch nicht so sicher sind oder in der Freizeit ein paar Runden ziehen wollen. Insgesamt empfehlenswert.