Top 10 Rheinland: Städtisches Museum Abteiberg

"Man findet es kaum", sagte der Wiener Architekt Hans Hollein, als er 1969 das erste Mal nach Mönchengladbach kam, über das Städtische Museum an der Bismarckstrasse. Auf seine erste Ausstellung folgten weitere Besuche und eine große Begeisterung für die dort stattfindenden Ausstellungen und das kulturelle Leben der Stadt. Der Rest ist Geschichte. 1972 begann die Planung, von 1977 an wurde gebaut, und 1982 eröffnete das neue Museum auf dem Abteiberg, in einem Gebäude das nicht zu übersehen ist.