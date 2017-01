später lesen Top 10 Rheinland Ständehauspark Teilen

Twittern







Ob man sich vom Einkaufsbummel ausruhen will, sich für moderne Kunst interessiert oder einfach nur auf einer Bank an einem der zwei Weiher entspannen will, in der Ständehausanlage ist man an der richtigen Stelle. Der sechs Hektar große Park am Ständehaus ist eine naturnahe Grüninsel mitten in Düsseldorf. Sehenswert sind auch die aufgestellten Skulpturen zeitgenössischer Künstler.