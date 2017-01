später lesen Top 10 Rheinland Stammenmühle, Hinsbeck FOTO: Jürgen Schröder FOTO: Jürgen Schröder Teilen

Die Stammenmühle liegt auf einem Hügel an der Grefrather Straße im Ortsteils Hinsbeck und ist ein denkmalgeschütztes Profangebäude. Die Windmühle wurde 1854 - abgesehen von dem Haubendach und den Holzflügeln - aus Backstein errichtet. Heute befindet sich in der Hinsbecker Stammenmühle eine Geigenbauwerkstatt und im unteren Geschoss finden regelmäßig Kammerkonzerte und Lesungen in gemütlicher Atmosphäre statt. Bis 1928 wurde hier Getreide zu Mehl gemahlen, nach dem Zweiten Weltkrieg diente die Mühle als Kartoffelkeller. Außerdem ermöglichte die Mühle im Jahr 1953 als Relaisstation die Übertragung der Krönung Elisabeth II., weshalb sie inzwischen das Vereinsheim der "Friends of British Royalty" darstellt.