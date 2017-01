später lesen Top 10 Rheinland "Star Wars"-Ausstellung in Köln Teilen

Warum nicht mal ins Museum, wenn draußen die Sonne knallt? Wenn man Glück hat, ist es dann auch nicht so voll. Bis Ende November 2015 läuft beispielsweise die Ausstellung "Star Wars Identities" im Odysseum in Köln, in der Originalkostüme, Masken und Requisiten aus den Star-Wars Filmen gezeigt werden.