Top 10 Rheinland: Stephen Prina - Museum Kurhaus Kleve

„Stephen Prina – Galesburg Illinois“ heißt die neue Ausstellung, die am Samstag, 30. Januar, im Musuem Kurhaus Kleve eröffnet wird. Zur Eröffnung erscheint ein Katalog mit Beiträgen von unter anderem Isabelle Graw, Chus Martinez und Alex Kitnick. Die Ausstellung ist dort bis zum 17. April zu sehen.

Stephen Prina (USA) arbeitet in verschiedenen Medien und kombiniert häufig Malerei, Fotografie, Film und Musik zu raumfüllenden Installationen. Seine Werke spannen ein Netzwerk an Assoziationen und Recherchen auf, das man als Betrachter weder vollständig entschlüsseln kann noch soll. Vielmehr schafft er Arbeiten, die in ihrer Form als auch Interpretation mobil sind und sich über die Zeit verändern beziehungsweise eine zeitliche und ortsspezifische Komponente als Gestaltungsmittel integrieren. Sein neues Projekt Galesburg, Illinois+ nimmt als Ausgangspunkt seine Geburtsstadt Galesburg. Der Ort wird nicht im klassischen Sinne bebildert oder beschrieben, sondern anhand von historischen, politischen, kulturellen und persönlichen Referenzen abgetastet, die von Abraham Lincoln über Dorothea Tanning bis hin zu John Cage reichen. Im Museum Kurhaus Kleve wird das neue Projekt durch ältere Arbeiten Prinas ergänzt. Im Sinne des Künstlers sollen damit sowohl Bezugspunkte zu seinem Gesamtwerk als auch speziell zur Sammlung des Museum Kurhaus Kleve hergestellt werde.