Top 10 Rheinland: Sternwartenpark am alten Bilker Friedhof

Wer Spielorte für den Nachwuchs sucht, lernt seine Heimatstadt noch einmal neu kennen. Und so führt der Weg über kurz oder lang in den ansonsten unbekannten kleinen Park an der Volmerswerther Straße, an dessen Stelle einst der Bilker Friedhof war. Die hügelige Grünanlage beherbergt in der Mitte einen normalen Spielplatz mit Schaukel, Rutsche, Häuschen und Sand sowie einen Platz mit Klettergerüsten, aus denen und über die jede Menge Wasser spritzt. Die perfekte Ergänzung ist das Café im ehemaligen Technikhäuschen des Parks, in dem es Dinkelfladen, Kuchen, Waffeln, selbstgemachtes Eis sowie diverse biologisch einwandfreie Heiß- und Kaltgetränke gibt.