Top 10 Rheinland: Stier Royal

Burger sollen im "Stier Royal" kein Fast Food sein. Im Restaurant in Friedrichstadt gibt es Kellner, richtiges Geschirr, richtiges Besteck, recht hochwertige Zutaten und sogar Wein. Die Gäste erhalten ein Brioche- oder ein Vollkorn-Brötchen um ihren Burger.

Die süßliche Brioche-Variante scheint vorwiegend für Menschen geeignet, die auch Fleischsalat auf Stuten essen. Vollkorn hat sich dagegen für alle Burger-Versionen als ideal erwiesen, sowohl die klassischen mit Bacon, Käse oder Hühnchen als auch die ungewöhnlicheren mit Thunfisch, Falafel oder gegrilltem Halloumi-Käse.

Das "Stier Royal" belegt in keiner Kategorie (Burger, Kreativität, Atmosphäre) den ersten Platz, ist an einem guten Abend in der Summe aber kaum zu schlagen. Ausschlaggebend ist die leider sehr schwankende Tagesform des Service.