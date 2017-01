später lesen Top 10 Rheinland Stolpersteine mit Hinweis-Stele hinter dem Historischen Rathaus Teilen

Genau 39 Stolpersteine sind in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet Dormagen verlegt worden, um an Dormagener zu erinnern, die von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Seit 15. Oktober 2013 zeigt eine Gedenktafel neben dem Historischen Rathaus in der Innenstadt die genauen Standorte dieser Stolpersteine für alle bekannten Dormagener NS-Opfer und zeigt ihre Namen sowie letzte Wohnorte an. Mit Hilfe des Partnerschaftsvereins Dormagen – Kiryat Ono war Geld für die 39 Stolpersteine in Dormagen gesammelt worden, mit dem Restbetrag wurde die Stele finanziert.