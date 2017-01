später lesen Top 10 Rheinland Straberg-Nievenheimer See FOTO: Linda Hammer FOTO: Linda Hammer Teilen

Offizieller Badesee seit 1982. Auf dem Areal können sich Badesee-Fans richtig austoben. Der See ist rund zwölf Hektar groß und durchschnittlich 14 Meter tief. Das Strandbad verfügt über 6500 Quadratmeter Sand- oder Kiesfläche, an Liegewiesen stehen 20000 Quadratmeter zur Verfügung, davon 5500 am Strandbad. Die Naherholungsanlage unterliegt dem Landschaftsschutz, es gibt Sanitäranlagen, eine Kaltwasserdusche, Umkleidekabinen, einen Imbiss sowie einen Strandshop mit Liegestuhlverleih. Für den besonderen Adrenalin-Kick sorgt seit 2013 ein Beachclub, der Wakeboarding und Wasserski anbietet. Dieser Beachclub wird nicht von den Kreiswerken Grevenbroich betrieben und hat gesonderte Öffnungszeiten. Die Badesaison am See geht vom 1. Mai bis zum 31. August. Geöffnet wird der "Strabi", wie er von vielen liebevoll genannt wird, ab einer Außentemperatur von 18 Grad und Sonnenschein. Wer dort baden gehen will, sollte sich vorher unbedingt telefonisch über die Öffnungszeiten informieren. Infos gibt’s unter 02182 170570.