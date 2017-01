später lesen Top 10 Rheinland Straelen, Kaffee Krone FOTO: Cafe FOTO: Cafe Teilen

Das Café besticht durch sein individuelles Erscheinungsbild. Wer knarzende Holzböden und eine herzliche Atmosphäre mag, der ist im Kaffee Krone genau richtig. Wie der Name schon verrät, gibt es jede Menge Kaffeespezialitäten. Schön sind die individuellen Kaffeekannen mit Siebboden, bei denen der Frühstücksgast den frisch gebrühten Kaffee selbst mit dem Sieb herunterdrückt. Nett ist der kleine Hofgarten. Wer lieber einen Blick auf das Geschehen in Straelen haben möchte, der setzt sich vor das Café. Es liegt direkt am Marktplatz. Das Frühstück wird anschaulich auf Etageren an den Tisch gebracht. Frisch gebackenen Blechkuchen gibt es auch, für diejenigen, die morgens ein bisschen mehr Süßes brauchen.