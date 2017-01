später lesen Top 10 Rheinland Strandcafé Kohlfurth Wuppertal Teilen

Alleine der Biergarten vom Café Hubraum mit Blick auf die Wupper lohnt schon einen Besuch. Der beliebte Treffpunkt der Motorrad-Szene ist bei schönem Wetter allerdings sehr gut frequentiert. Etwas ruhiger und gemütlicher geht es in Kohlfurth auf Wuppertaler Seite zu: 400 Sitzplätze zählt der Biergarten des "Strandcafés", zudem laden Liegen und Strandkörbe in drei Bereichen zum Relaxen ein. Strand-Feeling direkt am Wupperufer. Zugleich können sich die kleinen Gäste auf dem Spielplatz austoben. Im Angebot sind Getränke zu zivilen Preisen sowie Pizza und Kleinigkeiten vom Grill.