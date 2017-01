später lesen Top 10 Rheinland Studio 1A in Brüggen FOTO: KTU - Birgitt Uhlendahl FOTO: KTU - Birgitt Uhlendahl Teilen

Das Studio-1A (Dance School Moores - School of Performing Arts) gibt es seit 1999. Die Ballettschule bietet ein breites Spektrum der Kunstform Tanz an, wobei Ballett und Moderntanz den Schwerpunkt bildet. Frauen können Zumba und Bodystyling-Kurse belegen. Kindern und Jugendlichen wird hier ein methodisch aufgebautes Lernprogramm für die darstellenden Künste Tanz, Schauspiel und Gesang geboten, wobei die Ausbildung im Stduia-1A die Basis für einen Start in einen künstlerischen Beruf sein soll. Der Tanzunterricht basiert auf dem Lehrplan der I.S.T.D., der „Imperial Society of Teachers of Dancing" – diese wurde 1904 gegründet und ist heute die größte Tanzorganisation der Welt.