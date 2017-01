später lesen Top 10 Rheinland Stunden der Entspannung – Freizeitbad De Bütt – Willich FOTO: Freizeitbad FOTO: Freizeitbad Teilen

Twittern







Still wird es im Freizeitbad De Bütt in den „Stunden der Entspannung“. Teilnehmer ab 18 Jahren genießen die Ruhe und gönnen sich einen besonderen Abend mit Kerzenschein und Entspannungsmusik. Unterwassermusik bietet dabei einen sanften musikalischen Genuss, der die Gedanken weit weg schweifen lässt. Kombiniert mit Sauna und Spezialaufgüssen lässt man es sich an diesem Abend einfach gut gehen. Die Angebote der Gastronomie laden zum Verweilen ein. Nach einer ruhigen Wassergymnastik eine stärkende Abwechslung.