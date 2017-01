Top 10 Rheinland: Süchteln und seine Höhen

Mit einer Höhe von mehr als 90 Metern sind die Süchtelner Höhen die größten Erhebungen im Kreis Viersen. Sie beheimaten die denkmalgeschützte Irmgardiskapelle, das Wahrzeichen des Stadtteils Süchteln, sowie ein Wildgehege mit Rothirschen und Wildschweinen. Die vielfältigen Angebote auf den Höhen bieten Freizeitaktivitäten für Jung und Alt: Der Minigolfplatz, die Skaterbahn, eine BMX-Cross-Strecke, ein öffentlicher Kunstrasenplatz und nicht zuletzt der Kletterwald Niederrhein mit sieben Kletterparcours auf knapp 27.500 m² lassen die Herzen aller Sportfreunde höher schlagen. Die Landschaft lädt zum Wandern und Reiten ein.

Hinweis: Die Bilder sind in dieser Liste sind von Jürgen Schröder. Er hat aus diesen zwölf Aufnahmen einen Luftbilder-Kalender erstellt, der in Viersen in der Buchhandlung im Kaisereck, Rathausgasse 3, in Süchteln in der Buchhandlung Kemper, Lindenplatz 3, Hochstraße 59, erhätlich ist. Der Kalender ist erhältlich gegen eine Spende von 10 Euro, die dem Verein „Notfelle Niederrhein e.V.“ zugute kommt.

Das perfekte Ziel für Tagesausflüge mit der ganzen Familie.