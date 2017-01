später lesen Top 10 Rheinland Süchtelner Höhen FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Zwischen Viersen und Süchteln befindet sich inmitten des städtischen Trubels eine Ruheoase. In den Süchtelner Höhen findet der Spaziergänger nicht nur Entspannung auf den Waldwegen. Auf dem Heiligenberg befindet sich auch die Irmgardiskapelle. Seit dem Jahr 1664 besteht die Kapelle in Gedenken an die Schutzheilige Irmgard von Süchteln. Hier ist auch Start- und Zielpunkt des Irmgardispfades, der nach Helenabrunn führt. Neben ruhigen Spaziergängen ist auch Sport in den Süchtelner Höhen machbar. Platz zum Bolzen ist da, der Kletterwald lädt ein, seine Grenzen zu testen und im Wildgehege kann der Besucher in aller Ruhe Tiere beobachten.