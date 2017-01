später lesen Top 10 Rheinland Süße Erinnerung Teilen

Zwar ist das Café Süße Erinnerung vermutlich eines der kleinsten Cafés in Düsseldorf überhaupt, doch die wenigen Quadratmeter an der Brunnenstraße in Bilk gleich am S-Bahnhof haben es in sich: Mehrere Sorten selbstgebackenen Kuchens, franzöische Petit Fours und italienischen Kaffee gibt es täglich in dem kleinen Café mit dem hübschen Namen.