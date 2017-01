später lesen Top 10 Rheinland Sushi essen im "Bam-Boo" in Viersen Teilen

Ein besonderer Mädelsabend mit diversen kulinarischen Köstlichkeiten Asiens und in einem extravaganten Ambiente. Das ist der Abend im "Bam-Boo" in Viersen. Hier werden Sie mit ausgefallenen Sushi-Kreationen sowie der ganzen Vielfalt der hochklassigen asiatischen Küche verwöhnt. Egal, ob Sushi, Currys oder Spezialitäten aus dem Wok – genau das Richtige, um sich in die exotische Genusswelt des asiatischen Kontinents entführen zu lassen.