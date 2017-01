Top 10 Rheinland: SV Budberg

Der SV Budberg hat die beste Platzanlage im Rheinberger Stadtgebiet. Der Kunstrasenplatz wurde im Mai 2014 eröffnet. Dank eines Großsponsors heißt der Platz Scania-Sportpark. 800.000 Euro hat der aufwendige Umbau der Anlage geostet, 300.000 Euro davon musste der Verein selbst aufbringen. Dank großzügiger Spenden schrumpfte die finanzielle Eigenleistung auf letztlich rund 100.000 Euro.

Routenplanung: Der Sportplatz am Rande des Ortsteils Budberg. Man findet ihn, wenn man in Höhe der Sparkasse in Budberg von der Rheinberger Straße (L155) in die Rheinkamper Straße abbiegt. Sie führt direkt auf den Sportplatz zu. Die Raiffeisenstraße biegt vor dem Sportplatz ab.

Die Anlage ist topmodern und entsprecht den Anforderungen an eine zeitgemäße Platzanlage.