Top 10 Rheinland: Synagoge

Krefeld hatte einst in der Stadt an der Petersstraße eine prachtvolle Synagoge; sie wurde während der Nazi-Zeit vom Novemberpogrom 1938 wie so viele Synagogen in Deutschland niedergebrannt. Heute erinnert ein Mahnmal daran; jährlich wird dort zum 9. November an die Reichspogromnacht und en Holocaust erinnert. In Krefeld gibt es mittlerweile wieder eine Synagoge: Im September 2008 ist ein Neubau an der Wiedstraße, nur einige hundert Meter Luftlinie vom alten Standort entfernt eingeweiht worden, der heute die Heimstatt der jüdischen Gemeinde Krefelds ist. Die Krefelder Synagoge an der Petersstraße war 1764 wurde die erste Synagoge eingeweiht, 1853 die große Synagoge an der Peterstrasse. Sie wurde als großer klassizistischer Prachtbau errichtet und in der Folgezeit mehrfach umgebaut. Die jüdische Gemeinde in Krefeld umfasste Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhundert 1600 Menschen – sie war damit relativ groß; Krefeld stand im Ruf, tolerant zu sein.