Top 10 Rheinland: Taekwondo Euregio Cup Nettetal

Der Euregio Cup, der von der TG Jeong Eui Nettetal ausgerichtet wird, ist eines von vier Taekwondo-Turnieren in NRW, bei dem Ranglistenpunkte für die Landesmeisterschaft gesammelt werden können. 2016 findet die 19. Auflage statt und wieder werden sich bis zu 500 internationale Sportler aus Dänemark, Belgien, den Niederlanden und ganz Deutschland unter der Aufsicht ebenso renommierter Kampfrichter in der Sporthalle an der Süchtelner Straße in Nettetal miteinander messen.